Manisa'da derede traktörüyle mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde traktörüyle dereden geçerken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan çiftçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Borlu Mahallesi'nde etkili olan yağış sebebiyle Şelekler Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Traktörüyle dereden karşıya geçmeye çalışan Nurullah Yılmaz, suda mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven uzatarak Yılmaz'ı kurtardı, daha sonra halat yardımıyla traktörü dereden çıkardı.



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