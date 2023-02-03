GÜNCELLEME - Manisa'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadının cenazesi defnedildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde aynı evde yaşadığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Dün akşam, Samsacı Mahallesi'nde E.S. (25) ile boşandığı eşi Bahar Kırbaş'ın yaşadığı evden sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen ve hastaneye kaldırılan Kırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan E.S, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.S'nin ilk ifadesinde, Kırbaş ile tartıştıklarını, daha sonra ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Bahar Kırbaş'ın 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği belirtildi.

- Kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Kırbaş'ın cenazesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Sarı Hoca Camisi'ne götürülen Bahar Kırbaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.





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