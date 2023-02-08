Manisa'dan deprem bölgesine personel ve yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere personel ve yardım malzemesi gönderilmeye devam edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye bugün 63'ü İl Jandarma Komutanlığı, 1150'si Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı olmak üzere toplam 1213 askeri personel sevk edildi.

Soma'dan 300 maden işçisi daha deprem bölgesi için yola çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans ile 9 personel, Manisa Büyükşehir Belediyesinden 4 araç ile 214 personel, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden 9 araç ile 20 personel, İl Emniyet Müdürlüğünden 15 personel daha bölgeye gönderildi.



İlçe belediyeleri ile özel sektörden temin edilen 60 araç ile 125 personel de deprem bölgesine sevk edildi.

Açıklamada depremden etkilenen illere kıyafet, gıda, hijyen, battaniye, soba ve su yüklü 62 yardım tırı ile 39 iş makinesinin de yola çıktığı kaydedildi.

Kentten dün de deprem bölgesine 96 tır dolusu yardım malzemesi, 14 kamyon kömür ile 871 personel gönderilmişti.























Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.