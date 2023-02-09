Depremde hayatını kaybeden Manisalı iki öğretmenin cenazeleri defnedildi

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ve Adıyaman'da enkaz altında kalarak vefat eden Manisalı öğretmenler Betül Kocatürk ile Zehra Çeniz'in cenazeleri, Alaşehir ve Gördes ilçelerinde toprağa verildi.

28 yaşındaki 2 yıllık matematik öğretmeni Betül Kocatürk'ün ailesi tarafından Hatay'dan teslim alınan cenazesi, Alaşehir'e getirildi.

Genç öğretmenin cenazesi, Alaşehir Pazar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kocatürk'ün emekli emniyet müdürü babası Mehmet Kocatürk taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile meslektaşları katıldı.

- Düğün hazırlığı yapıyordu

Adıyaman'da 2 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan ve yaşadığı apartmanın enkazında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zehra Çeniz'in cenazesi de yakınları tarafından Gördes'e getirildi.

Çeniz'in cenazesi, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Nişanlı olan Zehra Çeniz'in 21 Temmuz'daki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Törene, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile mahalle sakinleri de katıldı.





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