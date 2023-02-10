Manisa'dan deprem bölgesine sokak sobası ve odun gönderildi

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MANİSA (AA) - Manisa'da maden işletmelerinin atölyelerinde varillerden dönüştürülen yaklaşık bin sokak sobası ile orman köylülerinin topladığı 2 tır odun, depremlerin yıkıma neden olduğu illere gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzedeler ve yardım ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Soma'daki maden işletmelerinin atölyelerinde varillerden sokak sobası üretilmeye başlandı.

İlçeden ilk etapta bine yakın sokak sobası, tırlara yüklenerek bölgeye sevk edildi.

Turgutlu ilçesinde de Çatalköprü, Bozkır, Gökgedik ve Kayrak mahallelerinde yaşayan orman köylüleri, arazilerinden kestikleri odunları çuvallarla tırlara yükledi.

Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker, 4 saat gibi kısa sürede 2 tır odun topladıklarını, bölgeye odun göndermeye devam edeceklerini belirtti.

Soma esnafı ile Soma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de depremzedeler için konteyner ev, çadır tipi soba ve seyyar tuvalet üretimine başladı.

Manisa'da depremzedeler için Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 65 kadın, polar battaniye dikti. Gördes'in kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar da pişirdikleri ekmekleri yola çıkardı.

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