Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç göreve yeniden seçildi

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MANİSA (AA) - Gördes Ziraat Odasının olağan genel kurulunda Mehmet Koç, dördüncü kez başkanlığa getirildi.

Odanın genel kurulu, Belediye Kültür Sarayı'nda yapıldı.

Mehmet Koç ile Nadir German'ın aday olduğu seçimde 59 delegenin 47'sinin oyunu alan Koç, dördüncü kez başkanlığa getirildi.

Koç, genel kurulun ardından kendisini destekleyen delegelere teşekkür etti.



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