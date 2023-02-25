Depremzedeleri taşıyan otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Depremzede bir aileyi taşıyan Abdullah A. (43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil ile Emrah A. (31) idaresindeki 45 LV 126 plakalı kamyonet, Salihli-Gölmarmara yolu Gördes kavşağında çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. (23) ve H.M. (19) ile otomobildeki yolcular Y.G. (66), M.G. (63) ve M.K. (43) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.G. kurtarılamadı.













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