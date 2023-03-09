Manisa'da odun indirirken römork ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörüne takılı römorktaki odunları indirmeye çalışırken yaralanan çiftçi, hastanede hayatını kaybetti.

Çamyayla Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yıldırım, römorkta bulunan odunları indirmeye çalışırken, bağlantı kancasının çıkması sonucu römork ile traktör arasına sıkıştı.

Yaralanan Yıldırım, yakınlarının çağrısıyla gelen ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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