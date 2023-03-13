Manisa'nın ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle etkinlik düzenlendi

Aşı olmak orucu bozar mı?

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ve Selendi ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Jeopark Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı halk oyunu, türkü ve tiyatro gösterileri sergilendi.

Program sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş tarafından ödülleri verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde düzenlenen programa ise Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erol da katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuması ve gösteriler sunmasının ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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