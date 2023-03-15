Demirci'de tütün alımları başladı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde müstahsilden tütün alımları başladı.

İlçede 40'a yakın mahallede üretilen tütüne, Demirci Ziraat Odası Yaş Meyve Alım Merkezi'ndeki alımlarda kilogramı 70 liradan baş fiyat veriliyor.

Kutulanmış olarak teslim edilen tütünler, tırlara yüklenerek işletmelere götürülüyor.



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