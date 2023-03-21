Manisa'da depremzede çocuklara trafik eğitimi verildi

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'ya gelen depremzedelerin çocuklarına, trafik eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı depremzede çocukları ağırladı.

Çocuklar teorik trafik eğitiminin ardından akülü araçlarla pratik yaptı. Eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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