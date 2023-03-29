Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Salim Aydoğmuş yönetimindeki 45 AAB 899 plakalı otomobil, Gölmarmara-Salihli kara yolu Gördes Kavşağı yakınında, D.Ç. (35) idaresindeki 09 FC 174 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Aydoğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası Aydoğmuş'un, Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.

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