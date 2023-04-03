Gördes'te tarımsal sulamada "kartlı" sisteme geçiliyor

MANİSA (AA) - Kornişon salatalık üretimiyle öne çıkan Manisa'nın Gördes ilçesindeki Güneşli ve Doğanpınar sulama barajları, kartlı elektronik sistemle hizmet verecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ 2. Bölge Müdürü Sadettin Ceylan, projenin uygulanacağı alanı inceledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceylan, sistemin yaz sulama sezonuna yetiştireceklerini belirtti.

Suyun her geçen yıl daha değerli hale geldiğine dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:



"Suyu daha etkin ve doğru kullanabilmek için Gördes’te 2 projeyi ultrasonik ön ödemeli kartlı sisteme dönüştürüyoruz. Üreticimiz artık elektronik sayaçlardan kartını okutarak, ihtiyacı kadar su alacak. Böylece hem suyu saat yerine metreküp hesabına geçildiği için hem suyu daha dikkatli kullanıp, israf etmeyecek hem de boşa akan suyun parasını ödemeyecek."

Ceylan, Güneşli Barajı'ndaki sayaç montajlarının tamamlandığını, Doğanpınar Barajı'nda ise saha çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, "Hedefimiz her iki projedeki çalışmalarımızı birkaç aya kadar tamamlayarak, 2023 yaz sezonundan itibaren bölgede kartlı sayaç sistemine geçmek." ifadelerini kullandı.







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