Manisa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Akhisar-Gördes yolunda, İsmail Yüksel'in kullandığı 45 HA 9705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.A. idaresindeki 45 ADE 705 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü İsmail Yüksel ile yanında yolcu olan eniştesi Halil İbrahim Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Y.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma, kamyon sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı.







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