Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Demirci'de Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda düzenlenen törende Manisa Vali Yardımcısı ve Demirci Kaymakam Vekili Aydın Memük ile Belediye Başkanı Selami Selçuk, katılımcıların bayramını kutladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin halk oyunu ve dans gösterisi sunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Turgutlu

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, resmi daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez'in günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptığı törende, öğrenciler gösteri sundu.

- Selendi

Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törenle kutlandı.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve protokol üyelerinin katıldığı törende öğrenciler gösteri yaptı.

Program, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesiyle son buldu.

- Kula

Kula'da Yunus Emre Kent Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin gösteriler yaptığı törene Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş ve protokol üyeleri katıldı.

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