Restorasyonu tamamlanan Kırkağaç Karaosmanzade Camisi ibadete açılıyor

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MANİSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Karaosmanzade Camisi (Hacı Abdullah Ağa Camisi), yarın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla yeniden ibadete açılacak.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karaosmanoğlu Hacı Abdullah Ağa tarafından 1764'de inşa edilen, 22 Ocak 2020'deki Akhisar depreminde hasar gören ve aslına uygun onarılan cami, yarın düzenlenen törenle yeniden cemaatiyle buluşacak.

Restorasyon kapsamında tarihi camide sonradan yapılan ekler kaldırıldı, çatı yenilendi, doğu batı, güney cephe duvarları güçlendirildi. Taşıyıcılık özelliği kalmayan kuzey duvarı da askıya alınarak yeniden yapıldı. Caminin tüm ahşap kapı, pencere ve döşemeleri yenilendi. Kadınlar mahfilinin de yapıldığı camideki hasar gören minaresi onarıldı.









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