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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA

Manisa’daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdem Kırkağaç (43) idaresindeki 06 DGB 246 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu Orhan Acar kavşağında Mehmet Akçan yönetimindeki 45 U 2716 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, Engin Canseven'in kullandığı 45 K 8515 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Erdem Kırkağaç, Mesut Yılmaz (30) ve Sevim Çeşmeci (51) yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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