Selendi'de dolu yağışı etkili oldu

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MANİSA (AA) - Selendi ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 10 dakika etkili oldu.



Kazıklı Mahallesi ve civarında sağanak yağışın ardından dolu yağışı görüldü.



Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı ekim zamanı olan bazı tütün fidelerinde zarara yol açtı.

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