Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'nın ilçelerinde vatandaşlara seslendi:

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin "Tüm dünyaya bir mesaj vereceksiniz. İnşallah mesajla birlikte yeni bir güne, yeni bir aydınlığa birlikte uyanacağız. Daha aydınlık ve müreffeh günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Manisa programı kapsamında Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden ilçe sakinlerine hitap eden Bakan Kasapoğlu, Türk halkının 14 Mayıs'ta verdiği oylarla tüm oyunları bozduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, milletin iradesinin başlarının tacı olduğunu dile getirerek, "Hep milli iradeye inandık, ona güvendik. Ondan aldığımız güçle bugünlere geldik. Şükürler olsun, bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Gençler, bizim en büyük umudumuz sizsiniz. Biz gücümüzü milletten alırız. Biz sırtımızı millete dayarız, milletten ve Allah'tan başka bir güç bilmeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 21 yıldır milletin iradesiyle yürüdüğünü kaydeden Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde size hizmetkar olmayı bir onur vesilesi bildik. Soma'da yaptıklarımız ve yapacaklarımız helali hoş olsun. Spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, statlarımız ve gençlik merkezlerimizle sizlere hizmet ettik. Bundan sonra da hizmet siyasetimizi güçlendirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'tan kaldığı yerden yoluna devam edeceğini söyledi.





- Kırkağaç ziyareti

Bakan Kasapoğlu daha sonra Kırkağaç ilçesine geçti.

Partisinin ilçe başkanlığı önünde partililere seslenen Kasapoğlu, AK Parti'nin dünyada adaletin ve vicdanın sesi olduğunu vurgulayarak, "28 Mayıs'ta artık top sizde. 28 Mayıs'ta bu topa öyle bir vuracaksınız ki tam 90'dan golü atacaksınız. Tüm dünyaya bir mesaj vereceksiniz. İnşallah mesajla birlikte yeni bir güne, yeni bir aydınlığa birlikte uyanacağız. Daha aydınlık ve müreffeh günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

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