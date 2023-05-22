Alaşehir'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere mevkisinde, Hasan Atılgan (40) yönetimindeki otomobil, H.K. (50) idaresindeki 45 AKG 970 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra traktörde yolcu olarak bulunan sürücü H.K'nin eşi H.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Hasan Atılgan hayatını kaybetti.
Yaralı karı koca ise hastanedeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.