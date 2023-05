Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'da vatandaşlara seslendi:

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "28 Mayıs akşamı 29 Mayıs sabahı şanlı fethimizin yıl dönümünde inşallah birlikte kolları sıvıyoruz. Bismillah diyorduk sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi. Manisa hazır, Türkiye hazır." dedi.

Manisa programı kapsamında il merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seçim otobüsünden hitap eden Kasapoğlu, Manisa'nın 14 Mayıs'taki seçimde demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Kasapoğlu, Türk milletinin geçen haftaki seçimde demokrasiye sahip çıkarak üzerine planlanan oyunları bozduğunu dile getirerek, "Gençleriyle, kadınlarıyla, erkekleriyle Manisa olarak oyunlara girmediniz. Masaları, kirli odakları darmadağın ettiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin basiretinizle, sizin vicdanınızla gurur duyuyoruz gurur. İşte sizin seçtiğiniz milletvekilleriniz, dostlarımız burada, adaylarımız burada, teşkilatımız burada Cumhur İttifakı burada. Türkiye'nin birlik teması burada. Siz tüm odaklara ders verdiniz." diye konuştu.

Henüz seçimin sonuçlanmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu dersi 28 Mayıs'ta son vuruşla son rötuşla tüm dünyaya haykıracaksınız. Biz bunu görüyoruz, biz buna inanıyoruz. 28 Mayıs akşamı 29 Mayıs sabahı şanlı fethimizin yıl dönümünde inşallah birlikte kolları sıvıyoruz. Bismillah diyorduk sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi. Manisa hazır, Türkiye hazır." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Manisalı bir bakan olarak memleketinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sizlerden tek istirhamım gelin Manisa olarak 28 Mayıs'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Birlikte yeni başlangıçlar yapacağız. İşte bu gençler için yapacağız. 28 Mayıs itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakımızla her zamanki gibi bir olarak her zamanki gibi beraber olarak her zamanki gibi kardeş olarak 85 milyon olarak beraber yürüyeceğiz."

Bakan Kasapoğlu'na AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Milletvekilleri Tamer Akkal, Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de eşlik etti.

