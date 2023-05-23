Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi işgaline jandarma müdahalesi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde Devlet Su İşlerine ait kuruyan Marmara Gölü arazisini işgal edenlere yönelik jandarma tarafından çalışma yürütüldü.



Manisa Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuruyan Marmara Gölü arazisinde 4 parselde yaklaşık 110 dönüm arazinin işgal edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.



İşgal edilen arazilere ekilen tohumlar imha edilirken infaz işlemini engellemeye çalışan 20 kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

Marmara Gölü üzerinde arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmayı engellemek üzere kontrollerin aralıksız devam edeceği açıklandı.

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