Manisa'ya özgü tarifler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte şehre özgü tarifler özel sunumlarla tanıtıldı.

Manisa Valiliği, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Gastronomi Derneğinin desteğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine şehirdeki bir otel ev sahipliği yaptı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte şehre özgü kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı, mesirli perde pilavı, etli kirde kebabı, çilek soslu biftek, zeytinyağlı mezeler, üzümlü kek, akbuğa tatlısı gibi tarifler, usta şefler tarafından hazırlandı.

Manisa'nın asma yaprağı, mesir macunu, çekirdeksiz kuru üzümü, Köprübaşı çileği, Akhisar domat zeytini ve zeytinyağı gibi coğrafi işaretli ürünlerin kullanıldığı tarifler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'ya özgü tarifleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirterek "Araştırmacılarımız köylerden, beldelerden yöresel yemeklerimizi araştırırken öte yandan da ilimizde gastronomi tesislerinin artması için çalışmalar yürütüyor. Bizler bunları yaparken bizleri heyecanlandıran şehrimiz için çok önemli olan coğrafi işaretlerle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından önemli çalışmalar yapılıyor." dedi.

Şehrin yemek kültürünün araştırılmasını ve tanıtımını yapmayı hedeflediklerini dile getiren Sudak, “Şehrimizin, geleneklerimizin, göreneklerimizin, geleneksel yemeklerimizin araştırmasını yaparak, gastronomi turizmine katkı yapmayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi adına yapılacak çalışmalar daha da genişleyecektir" diye konuştu.

Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım ve Manisalı şefler yaptıkları ürünleri tanıtarak davetlilerin beğenisine sundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de geleneksel lezzetlerin yeni tariflerle sunulmasının gastronomi için önemli olduğunu ve daha fazla üründe özellikle mesir macununun kullanılabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.