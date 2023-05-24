Şehzadeler'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1.Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Meydanında iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulansa Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Y.İ'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 7'si yaşı küçük 8 kişiyi gözaltına aldı.





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