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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

AA

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 40 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Köprübaşı ve Sarıgöl ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 226 sentetik ecza, 354 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 694 kök kenevir, 305 kök haşhaş, 710 gram kenevir tohumu, 87 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 litre sahte içki, 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilo 510 gram tütün, 7 tabanca, tüfek, silahlara ait 52 fişek, hassas terazi ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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