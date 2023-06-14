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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi HEM Türk Müziği Korosu konser verdi

AA

Selendi HEM Türk Müziği Korosu konser verdi

MANİSA(AA) - Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosu, İlçe Gençlik Merkezinde konser verdi.

Şef Harun Hardal yönetiminde oluşturulan koro, Celal Bayar Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarının eşliğinde sahne aldı.

Farklı makamlardan eserlerin seslendirildiği konserde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş da bir şarkıya eşlik etti.

Konseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç da izledi.


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