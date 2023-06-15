Selendi Kaymakamı Okumuş, kiraz üreticilerini ziyaret etti

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MANİSA (AA) - Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Eskin Mahallesi'nde kiraz hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Çiftçilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Okumuş, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Okumuş, son zamanlarda meyvecilikle öne plana çıkan ilçede yetiştirilen, ihraç değeri yüksek olan kirazın katma değerinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Bahçeleri gezen Okumuş'a, Eskin Mahallesi Muhtarı Yasin Uygun ile İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan eşlik etti.

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