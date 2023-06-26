Manisa'da elektrik akımına kapılan usta hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde elektrik ustası, tamir için gittiği özel bir işletmede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir işletmeye elektrik arızasına müdahale etmek için giden 25 yıllık elektrik ustası Şener Gürbüz (42), çalışma yaptığı sırada akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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