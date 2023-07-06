Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mehmet Nuri Bingöl (58) yönetimindeki kiraz yüklü 35 R 3928 plakalı kamyonet, Kınık Mahallesi'ndeki Kula Yolu üzerinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bingöl, sevk edilen sağlık ekibince Selendi Devlet Hastanesine, ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın yoldan çekilmesi ve saçılan kirazların toplanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.