Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 17:19
        Manisa'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Mehmet Nuri Bingöl (58) yönetimindeki kiraz yüklü 35 R 3928 plakalı kamyonet, Kınık Mahallesi'ndeki Kula Yolu üzerinde devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Bingöl, sevk edilen sağlık ekibince Selendi Devlet Hastanesine, ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aracın yoldan çekilmesi ve saçılan kirazların toplanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Manisa BŞB Kaan'ı açıkladı
        Manisa BŞB Kaan'ı açıkladı
        Manisa FK Oğuz Gürbulak'la imzaladı
        Manisa FK Oğuz Gürbulak'la imzaladı
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı 
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı 
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı 
        Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 9 yaralı 
        Turgutluspor'da Okan Erdik ile yollar ayrıldı
        Turgutluspor'da Okan Erdik ile yollar ayrıldı
        Manisa FK'da Kerim Frei imzaladı
        Manisa FK'da Kerim Frei imzaladı