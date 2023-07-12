Manisalı üreticiler mısıra alternatif olan şeker sorgumu üretiminden memnun

MANİSA (AA) - Manisa'da, daha az suya ihtiyaç duyduğu için mısıra alternatif olarak 4 bin 150 dekar alana deneme amaçlı ekilen şeker sorgumu üretiminde olumlu sonuç alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker sorgumu üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Manisa'nın Turgutlu, Gördes ve Kula ilçelerini pilot bölge olarak belirledi. Bu kapsamda üreticilere önce yüzde 75 hibe destekli tohum desteği sağlandı. Daha sonra Kula'da 2 bin 700, Gördes'te 1100 ve Turgutlu'da ise 350 dekar olmak üzere toplamda 4 bin 150 dekar arazide mısıra alternatif şeker sorgumu ekildi.

Manisa'da yem bitkisi olarak üretilen mısıra alternatif olarak ekimi yapılan şeker sorgumu daha az suyla daha fazla verim verdi.

Üreticilerden Fehmi Çetin, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptıkları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin kendilerini şeker sorgumuna yönlendirdiğini söyledi.

Daha önce yaygın olarak mısır ektiklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yağışların ve yer altı sularının azalmasından dolayı alternatifler aramaya başladık. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle görüştük. Bize şeker sorgumunun devlet destekli olduğunu belirttiler. Yüzde 75 destekli tohum aldık. Arazimize ektik. Yan komşum arazisinde dördüncü defa mısırını sularken ben ikinci sulamayı yeni yaptım ve ürünlerimiz aynı boyda. Çok memnunuz dekarda 7-8 ton civarı ürün var. Verimden de çok memnunuz."