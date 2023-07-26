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        Manisa Saruhanlı'daki orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:37
        Manisa Saruhanlı'daki orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yangının başlama noktasına yakın bir bölgede aralarında sigara izmaritlerinin de bulunduğu bazı delilleri kriminal incelemeye gönderdi.

        Tanık ifadelerinden ve kuvvetli bulgulardan ötürü yangın günü Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki badem bahçesinde çalışan tarım işçisi Ş.K (23) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        24 Temmuz'da Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde çıkan orman yangını dün kontrol altın alınmış, tahliye edilen bir mahalledeki 14 ev ile 3 dam kullanılamaz hale gelmişti.

        Yangında 250 hektar alan zarar görmüştü.

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