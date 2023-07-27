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        Manisa'daki orman yangınında evleri yananlar için geçici barınma merkezi kuruluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:40
        Manisa'daki orman yangınında evleri yananlar için geçici barınma merkezi kuruluyor

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 24 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri büyük ölçüde hasar gören Sarısığırlı Mahallesi sakinlerinin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner evlerin kurulumuna başlandı.

        Alevlerin ulaşması sonucu 14 hane ile 3 ahırın yandığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

        Evleri kullanılamaz hale gelenlerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için AFAD tarafından gönderilen konteynerlerin kurulum işlemi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılıyor.

        Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada pazartesi günü yaşanan yangında hasar gören 14 evden 9'unun kullanılamaz hale geldiğini, 9 aile için konteyner kurulumuna başladıklarını ifade etti.

        Konteynerlerin tefrişatını da kısa sürede tamamlayacaklarını dile getiren Acar, "Ailelerimiz kendi evlerinin kalıntıları yıkılıp yeni evleri yapılana kadar geçici barınma ihtiyacını bu şekilde sağlamış olacak. Devletimiz, belediyemiz, kurum ve kuruluşlarımız ailelerimizin yanında olacak, desteklerimiz devam edecek." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşların hayvan ve yem ihtiyacını karşıladıklarını, ilk günden itibaren kumanya ve yemek desteği verdiklerini söyledi.

        Öztozlu, "Yangından etkilenen 400 dekar civarında zeytin ve diğer meyveleri içeren bir alan var. Bunların yeniden ıslah edilmesi için gerekli fidan desteğini bedelsiz köylümüze vereceğiz. Devlet bütün imkanlarıyla burayı eski günlerine döndürecek." diye konuştu.

        Mahalle Muhtarı Kazım Özkan da yangında 25 hanede 40 kişinin yaşadığı mahallenin önemli bölümünün hasar gördüğünü belirterek "Zamanla her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz ama yanan sadece ev ya da orman değil. Bütün geçmişimiz, çocukluğumuz, gençliğimizin geçtiği, hayatımızı sürdürdüğümüz yerler, her şey kül oldu gitti." ifadesini kullandı.

        24 Temmuz'da Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde çıkan orman yangını ertesi gün kontrol altına alınabilmiş, 250 hektar alanın yanı sıra tahliye edilen bir mahalledeki 14 ev ve 3 ahır hasar görmüştü. Yangını sigara izmariti atarak çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan bir tarım işçisi tutuklanmıştı.

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