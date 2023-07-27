Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı.

Çavuşlar Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Sarıgöl ve Gördes ilçelerinden itfaiye, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Dumandan etkilenen mahalle sakini İsa Uslu (22) , sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uslu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.