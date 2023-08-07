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        Saruhanlı'da orman yangınından etkilenenlere eşya desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:37
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        Saruhanlı'da orman yangınından etkilenenlere eşya desteği
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        MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçen ay çıkan orman yangınında evleri zarar görenlere eşya desteğinde bulundu.

        Saruhanlı ilçesinde 24 Temmuz'da başlayan yangın nedeniyle evleri zarar gören ve AFAD'ın konteynerlerine yerleştirilen Sarısığırlı Mahallesi sakinlerine halı, buzdolabı, çekyat, ocak ve benzeri eşyalar verildi.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen hafta içinde yangında telef olan küçükbaş hayvanların zararının karşılandığını ve aileye teslim edildiğini belirterek, mağdur ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde 24 Temmuz'da çıkan orman yangını 25 Temmuz'da kontrol altına alınmış, Sarısığırlı Mahallesi tahliye edilmiş, 14 ev ile 3 dam yanmıştı. Orman yangınına neden olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklanmıştı.

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