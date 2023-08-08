Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa'da üzerine kaya düşen pikapta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da üzerine kaya düşen pikapta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde üzerine kaya düşen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Köprübaşı-Demirci yolunda seyreden Hadi Aslan'ın kullandığı 16 N 6766 plakalı pikabın üzerine Borlu Mahallesi yakınlarında dağdan kaya düştü, pikap şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde pikaptakilerden Mehmet Nuri Dağlı'nın öldüğünü belirledi.

        Ağır yaralı sürücü Hadi Aslan ile Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti

        Benzer Haberler

        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da orman yangını büyümeden söndürüldü
        Manisa'da orman yangını büyümeden söndürüldü
        Manisa'da otomobilin kapısına çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı
        Manisa'da otomobilin kapısına çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı
        Alaşehir'deki makilik yangını kontrol altına alındı
        Alaşehir'deki makilik yangını kontrol altına alındı
        FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme B Grubu maçları Manisa'da oynanacak
        FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme B Grubu maçları Manisa'da oynanacak
        CHP Manisa İl Başkanlığına Ali Kuyumcu getirildi
        CHP Manisa İl Başkanlığına Ali Kuyumcu getirildi