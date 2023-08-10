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        Manisa'da kullanılmayan okul binası arıcılık eğitim merkezi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:32
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        Manisa'da kullanılmayan okul binası arıcılık eğitim merkezi oldu
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        MANİSA (AA) - Manisa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmayan okul binasında açılan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi ile kentte arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerde üretimin artırılması hedefleniyor.

        Gölmarmara ilçesine bağlı kırsal Hıroğlu Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulu binasını Milli Eğitim Bakanlığından devralan Manisa Büyükşehir Belediyesi, binada Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi kurdu.

        İlk kursiyerleri kabul eden merkezde 12 arı yetiştiricisi, ana arı yetiştiriciliği, bal, polen, arı sütü, propolis ve arı zehri üretimi konusunda eğitim almaya başladı.

        Merkezde eğitim veren arıcılık teknikeri Hüseyin Balkaya, arıcılıkta balın yanı sıra katma değeri yüksek polen, propolis, arı sütü ve arı zehri üretiminde gelişme potansiyeli bulunduğunu, bu alandaki eğitim açığını karşılamak üzere harekete geçtiklerini bildirdi.

        Piyasada satılan arı sütü ürünlerinin önemli bölümünün ithal edildiğini, son birkaç yıldır üretimle ilgili farkındalık oluştuğunu aktaran Balkaya, şöyle devam etti:

        "Özellikle Marmara Bölgesi'nde birçok büyük üretici bu işe atıldı. Biz de Ege Bölgesi'nde arı sütü üretiminin yaygınlaşmasını, sektör haline gelmesini istiyoruz. Yerli üretim açığını kapatmak istiyoruz.

        Kurslara özellikle kadın arıcılar ilgi gösteriyor. Çünkü bu işi ülkemizde en iyi kadınlar başarıyor. Arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliğinde larva transferi çok hassas, narin ellerin olması gerekiyor. Bu nedenle arı sütü işletmelerinde genellikle kadınlar çalışıyor."

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, nitelikli, genç ana arı kullanılmaması nedeniyle arıcılıkta verim ve kalitede sorunlar yaşandığını, bu merkezde ana arı üretimine odaklandıklarını bildirdi.

        Kursiyerlerden Murtaza Akar, yaklaşık 5 yıldır hobi amaçlı aracılık yaptığını dile getirerek, "3 haftadır eğitim alıyorum, kurs verimli şekilde devam ediyor. Hobimi ileride işletme şekline dönüştürüp profesyonel işimi kuracağım." dedi.

        Yetiştirici Zehra Bekar ise bal ve polen ürettiğini, arı sütüne yönelmek istediğini ifade ederek, "Bunun da altyapısını oluşturmadan önce bilgi edinmek istedik. Kağıt üzerinde ne kadar bilsek de uygulama farklı. Güzel bir tecrübe edineceğiz. Kendi arı sütü işletmemizi açtığımızda en azından ne ile karşılaşacağımızı öğrenmiş oluyoruz." diye konuştu.

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