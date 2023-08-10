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        GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:06
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        GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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