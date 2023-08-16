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        Manisa'da bağ evinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:24
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        Manisa'da bağ evinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bağ evinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Dericiler Caddesi Atatürk Küme evleri mevkisindeki bir bağ evinde silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Silahla vurularak yaralandığı belirlenen Ö.S (40), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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