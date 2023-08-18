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        Manisa'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:01
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        Manisa'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yağma ve kasten yaralama suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü V.Z, ilçe girişinde yakalandı.

        V.Z, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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