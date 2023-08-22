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        Manisa'da katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:34
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        Manisa'da katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Esenyazı Mahallesi'ndeki bir endüstriyel atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, tesise Kula Orman İşletme Şefliği, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

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