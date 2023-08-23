Manisa'da kamyona çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyona çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Murat Rasim T. yönetimindeki 45 ALS 652 plakalı kamyona, Acıbadem Sokağı'nda Suriyeli Haşim A'nın (18) kullandığı elektrikli motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisi ile düşen elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.