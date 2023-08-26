Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Ramazan Tıkıroğlu hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 02:31 Güncelleme: 26.08.2023 - 03:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Ramazan Tıkıroğlu hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde Tıkıroğlu (49) ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Tıkıroğlu'na pompalı tüfekle ateş etti.

        Yaralanan Tıkıroğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        Rubiales'e tepkiler sürüyor!
        Rubiales'e tepkiler sürüyor!
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanmıştı; kurtarılamadı
        Kazada yaralanmıştı; kurtarılamadı
        AK Partili Yenişehirlioğlu Manisa'da konuştu:
        AK Partili Yenişehirlioğlu Manisa'da konuştu:
        Elektrik trafosunda çıkan yangın panik yarattı
        Elektrik trafosunda çıkan yangın panik yarattı
        Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Şenol, biber üreticilerini ziyaret etti
        Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Şenol, biber üreticilerini ziyaret etti
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa Valisi Ünlü'yü ziyaret etti
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa Valisi Ünlü'yü ziyaret etti
        Manisa'da yaralı bulunan iki leylek, tedavi altına alındı
        Manisa'da yaralı bulunan iki leylek, tedavi altına alındı