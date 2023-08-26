Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 02:31 Güncelleme: 26.08.2023 - 02:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Ramazan Tıkıroğlu (49) hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde Tıkıroğlu ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Tıkıroğlu'na pompalı tüfekle ateş etti.

        Yaralanan Tıkıroğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y, polis ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Trabzon'a büyük şok!
        Trabzon'a büyük şok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Manisa'da "Demirci Akıncıları 7'nci Milli Bilinç Kampı" başladı
        Manisa'da "Demirci Akıncıları 7'nci Milli Bilinç Kampı" başladı
        Manisa'da geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
        Manisa'da geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
        Evinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Evinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Manisa FK'dan güzel başlangıç
        Manisa FK'dan güzel başlangıç
        Somaspor'da iki imza
        Somaspor'da iki imza