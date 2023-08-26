GÜNCELLEME - Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Ramazan Tıkıroğlu (49) hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde Tıkıroğlu ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Tıkıroğlu'na pompalı tüfekle ateş etti.
Yaralanan Tıkıroğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y, polis ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.