Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm alımı, törenle başladı

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında, sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım işlemi törenle yapıldı.

Borsa Başkanı Sadık Özkasap, borsa hizmet binasında, Manisa sultani üzümünde sezonun başlaması dolayısıyla da düzenlenen törende, Türkiye'nin dünyada en fazla kuru üzüm üreten ve ihraç eden ülkesi olduğunu belirtti.

Çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 90'ının Manisa'da üretildiğini kaydeden Özkasap, şunları söyledi:

"2022-2023 sezonunda ağustos sonu itibarıyla 349 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi borsalarımızda tescil edilmiştir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin son hafta raporuna göre ise 259 bin 560 ton ihracat gerçekleştirilmiş, bu ihracat miktarıyla da ülkemiz 440 milyon dolar gelir elde etmiştir. Elde ettiğimiz rekolteyi en yüksek fiyatta ihracat gerçekleştirmek için hep birlikte hedefe odaklanıp yolumuza devam edeceğiz."

Törende Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nden üretici Ahmet Göçer tarafından getirilen sezonun ilk kuru üzümü, sembolik açık artırmayla satışa sunuldu. Kuru üzümler, Manisa Ticaret Borsası adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından kilogramı 1250 liradan satın alındı.

Borsaya sezonun ilk kuru üzümünü getiren üretici Ahmet Göçer'e yarım altın ile çeşitli hediyeler de verildi.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile Vali Yardımcısı Erhan Günay da katıldı.