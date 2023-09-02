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        Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 02.09.2023 - 08:55
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        Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2O yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, "gece vakti silahla yağma", "görevi yaptırmamak için direnme", "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" gibi suçlardan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T'nin (50) Kayışlar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. H.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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