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        GÜNCELLEME - Manisa'da anne-kızı öldüren kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:16
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        GÜNCELLEME - Manisa'da anne-kızı öldüren kişi intihar etti
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı 47 yaşındaki kadın ile kadının 20 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, 45 AAD 665 plakalı otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi'ndeki 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47) ile gönül ilişkisi yaşadığı Meliha Uludağ (47) ve Uludağ'ın kızı Cansu Dönmez (20) arasında tartışma çıktı.

        Yanındaki tabancayla Uludağ ve Dönmez'e ateş açan Mızrak aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İncelemede Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ile kızının cenazesinin Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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