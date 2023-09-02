GÜNCELLEME 2 - Manisa'da anne-kızı öldüren kişi intihar etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı 47 yaşındaki kadın ile 20 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, 45 AAD 665 plakalı otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi'ndeki 158. Sokak'a gelen müteahhit Veysel Mızrak (47) ile gönül ilişkisi yaşadığı Meliha Uludağ (47) ve Uludağ'ın kızı Cansu Dönmez (20) arasında tartışma çıktı.

Yanındaki tabancayla Uludağ ve Dönmez'e ateş açan Mızrak aynı silahla yaşamını sonlandırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı anne ile kızı ise kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ile kızının cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Cansu Dönmez ile annesi Meliha Uludağ'ın cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle kabristanına defnedildi.

Meliha Uludağ'ın bir süre önce eşinden boşandığı, Akhisar'daki özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve 5 çocuk sahibi olduğu belirtildi.