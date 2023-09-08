Manisa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 101'inci yıl dönümü

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Bu sırada, protokol sırasında yer alan Kıbrıs gazisi İsmail Kayratçı (70) fenalaştı. Tören alanındaki sağlık personelinin müdahale ettiği Kayratçı'nın tansiyonu düştüğü ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, törende, Manisa'nın düşman işgalinden sonra küllerinden doğduğunu ifade etti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Bugün, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gördesli Makbule'nin, Parti Pehlivan'ın, Müftü Alim Efendi’nin ve on binlerce isimsiz kahramanın ruhlarının şad olduğu gündür. 26 Mayıs 1919'dan 8 Eylül 1922'ye kadar geçen sürede şehrimizi işgal eden Yunan kuvvetleri, milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin şehrimize ulaşmasıyla bu zulüm son bulmamış, kahraman Türk ordusundan kaçan Yunan birlikleri, şehrimizin yüzde 85’ini yakmıştır. Bu yüzden bu kadim şehre 'küllerinden doğan şehir' diyoruz."

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yönettiği "Gördesli Makbule" oyunu sahneledi.

Törenin sonunda Afyon Kocatepe'den yola çıkan atlı birlikleri getirdikleri Türk bayraklarını Vali Enver Ünlü ve Başkan Ergün'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından teslim edilen Türk bayrağını alan Büyük Taarruz Bisiklet Grubu da Ankara Anıtkabir ve kurtuluş mücadelesinin yaşandığı yerlerde bulunan şehitliklerden aldıkları toprağı Vali Ünlü'ye teslim etti.

Atlı birlikleri ve bisikletli grup daha sonra İzmir'e uğurladı.