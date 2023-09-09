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        Sarıgöl 15. Sultaniye Üzüm Festivali sürüyor

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün başlayan 15. Sultaniye Üzüm Festivali sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:03 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:53
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        Sarıgöl 15. Sultaniye Üzüm Festivali sürüyor
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        İlçede dün başlayan festivalde, sultani üzümlerden yapılmış dev üzüm salkımı ilgi gördü.

        800 kilogram ağırlığındaki dev üzüm salkımıyla fotoğraf çekilmek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

        Festival çerçevesinde geleneksel at arabası üzerinde ilçede yetiştirilen üzümler de sergilendi. Katılımcılara üzüm çeşitleri hakkında bilgi verildi.

        Festivalde ayrıca Sarıgöllü yazar Vicdan Efe de imza günü düzenledi.

        Festivalin ilk gecesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Madrigal grubu konser verdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Necati Selçuk grup üyelerine, çiçek ve sultani üzüm ikram etti.

        Festivalin üçüncü ve son günü olan yarın, en iyi üzüm yarışması düzenlenecek.

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