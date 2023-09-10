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        Kırkağaç kavunu "kış sofraları" için depolara kaldırılıyor

        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, kış sofraları için özel depolardaki ahşap direklere asılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:03
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        Kırkağaç kavunu "kış sofraları" için depolara kaldırılıyor
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        Bakırçay Nehri'nin hayat verdiği ovada yetiştirilen kavunların olgunlaşmasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalarda mesaiye başlayan çiftçiler, topladıkları kavunları dikkatlice traktörlere yüklüyor.

        Bir kısmı hemen satışa sunulan kavunların kalanı ise depolara taşınıyor. Burada saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, kış aylarında pazara sunulmak üzere bekletiliyor.

        Kırkağaçlı kavun üreticileri, bu saklama metoduyla taze kavunun olmadığı kış mevsiminde tüketiciye kavun sunarak katma değer sağlıyor.

        Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Manisa'da 30 bin 383 dekar alanda yıllık ortalama 77 bin tona yakın kavun üretildiğini, Kırkağaç'ın ise ildeki üretimde başı çektiğini söyledi.

        Coğrafi işaretli Kırkağaç kavununun raf ömrüyle diğer kavunlardan ayrıldığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

        "Kırkağaç kavunu, üreticilerimiz tarafından hasat edildikten sonra zedelenmemesi için yorgan ve battaniyelere sarılarak depolama alanlarına taşınıyor. Buralarda da - hakikaten emeklerinin karşılığı ödenmez - kadınlarımız tarafından iplerle ahşap direklere asılarak kış aylarında muhafaza ediliyor. Yaz lezzetinin kış aylarında sofralarla buluşturulabilmesi Kırkağaç kavununun önemli bir özelliği. Şu an bereketli bir sezon geçiriyoruz. Üreticilerimiz fiyat ve üretim miktarından son derece memnun."

        - "Her tarlada yüksek verim var"

        Kırkağaçlı kavun üreticisi İdris Erdem ise ilçeye özgü kavun için sadece kendi tohumlarını kullandıklarını vurguladı.

        Kavunların depolarda nisan ayına kadar dayanabildiğini belirten Erdem, kavun depolamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Bu kavunlar kışlık derken, şimdi yenmeyeceği anlamına gelmiyor. Mevsiminde de tüketilir. Depoların belli özellikleri var. Yağmurlar başladığı, sis düşmeye başladığı zaman, kavunun hava ile temasını keseriz. Bu yapılmazsa çürüme yapar. Hava ile teması kesilince kapalı alanda dayanıyor, ancak şu dönemde nefes alması gerek. O yüzden şu an depoların kapıları, pencereleri açık."

        Bu yıl verimin çok iyi olduğunu belirten Erdem, "41 kere maşallah. Her tarlada yüksek verim var." ifadelerini kullandı.

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